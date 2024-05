Streichliste: Diese Bayern-Stars sollen gehen

Beim FC Bayern steht im Sommer ein größerer Umbruch an.

Nachdem man in dieser Saison das erste Mal seit 11 Jahren nicht deutscher Meister wurde, steht beim FC Bayern München im Sommer ein größerer Umbruch an. Dabei will man offenbar einige Top-Stars loswerden – die Sport Bild berichtet von einer brisanten Streichliste.

So stehen die Stars Dayot Upamecano, Leon Goretzka und Noussair Mazraoui im Sommer zum Verkauf - verhandlungsbereit sei man auch bei Serge Gnabry Kingsley Coman und Minjae Kim. Sollte es ein gutes Angebot geben, könnten auch diese Spieler den Verein bereits im Sommer verlassen.

© Getty ×

Neue Stars sollen kommen

Doch auch die Zukunft von Alphonso Davies, Joshua Kimmich und Leroy Sané ist offen. Die Verträge dieser Spieler laufen im Juni 2025 aus – sollte es zu keiner Verlängerung kommen, steht eine Trennung noch in diesem Sommer im Raum.

© Getty Images

Unterdessen arbeitet der FC Bayern natürlich auch an Neuverpflichtungen. Laut BILD stehen Jonathan Tah, Theo Hernandez, Frenkie De Jong und Chris Führich ganz oben auf der Wunschliste. Bei der Trainersuche läuft hingegen derzeit alles auf einen Verbleib von Thomas Tuchel raus.