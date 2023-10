Stuttgart will Leverkusen mit Sieg unter Druck setzen

Die Top fünf in der deutschen Fußball-Bundesliga genießen am Wochenende allesamt Heimrecht.

Spitzenreiter Leverkusen empfängt im Rhein-Derby am Sonntag (ab 15.30 Uhr im Sport24-Liveticker) Nachzügler Köln, der Überraschungszweite Stuttgart kann am Samstag (ab 15.30 Uhr im Sport24-Liveticker) gege Wolfsburg zumindest für 24 Stunden an die Tabellenspitze klettern. Titelverteidiger Bayern München ist gegen Freiburg (Sonntag ab 17.30 Uhr im Sport24-Liveticker) ebenso klarer Favorit wie Dortmund gegen Union Berlin und Leipzig gegen Bochum. Den Tabellenführer Leverkusen und Leipzig trennen vor der siebenten Runde lediglich drei Punkte.

Leverkusen präsentierte sich in dieser Saison besonders heimstark, bei den drei bisherigen Siegen gelangen immer mindestens drei Tore. Die letzte Niederlage in der BayArena kassierte man am 5. Mai gegen die Kölner mit Kapitän Florian Kainz und Dejan Ljubicic.

Die aktuelle Form spricht vor dem Duell am Sonntag aber klar für die Leverkusener von Trainer Xabi Alonso. Das weiß auch Köln-Trainer Steffen Baumgart. Bayer sei vor allem wegen der "klaren Trainer-Handschrift" und der individuellen Qualität so gut: "Die Elf, die ich erwarte, sind alle in der Kategorie, wo ich sage: Leck mich am Arsch, da kommt einiges auf uns zu. Aber ein Derby hat immer eigene Gesetze. Wir werden mutig und klar bleiben", sagte Baumgart.

Lienhart und Adamu wollen Bayern stoppen

Bayern München kann sich gegen Freiburg mit ÖFB-Teamverteidiger Philipp Lienhart und Junior Adamu wohl wieder auf den zuletzt in Hochform spielenden Leroy Sane verlassen. Konrad Laimer, beim 2:1 in der Champions League gegen Kopenhagen im zentralen Mittelfeld aufgeboten, dürfte ebenso gesetzt sein.

Im Tor der Münchner könnte es zu einem der letzten Einsätze von Sven Ulreich als Vertreter des verletzten Manuel Neuer kommen, der auf dem Weg zum Comeback nach Angaben der Verantwortlichen große Fortschritte macht. "Ich möchte wirklich keine Prognose abgeben, weil ich es erstens nicht kann und zweitens würde es weder Ulle noch Manu gerecht", sagte Tuchel auf die bald erwartete Rückkehr von Neuer angesprochen.

Dortmund setzt auf Fans im Rücken

Dortmund setzt am Samstag gegen Union auf seine Heimstärke, zudem kämpfen die Berliner seit Wochen gegen eine hartnäckige Negativserie. "Sie haben gerade eine nicht ganz leichte Phase, aber wir stellen uns auf das beste Union Berlin ein, das es gibt", sagte BVB-Trainer Edin Terzic und ergänzte: "Sie haben uns immer vor Aufgaben gestellt, aber wir haben gerade in den Heimspielen gezeigt, dass wir darauf auch immer gute Antworten finden können." Diesmal muss er dafür unter anderem auf den weiterhin angeschlagenen Marcel Sabitzer verzichten.

Während Dortmund unter der Woche in der Champions League ein glanzloses Heim-0:0 gegen Milan ablieferte, musste Leipzig ein 1:3 vor eigenem Publikum gegen Manchester City verdauen. Der am Samstag wartende Tabellen-16. Bochum sollte für Xaver Schlager und Co. aber leicht zu knacken sein. Ausgeglichener sind die Vorzeichen hingegen vor dem Aufeinandertreffen von Stuttgart mit dem Tabellensiebenten Wolfsburg.