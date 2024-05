Stuttgart zieht nach Sieg an Bayern vorbei

Der VfB Stuttgart ist zumindest bis Sonntag Tabellenzweiter in der deutschen Fußball-Bundesliga.

Die Schwaben gewannen das Freitagsspiel der 33. und vorletzten Runde bei Augsburg 1:0. Serhou Guirassy, Stuttgarts Torschütze vom Dienst, erzielte in der 48. Minute in seinem 27. Bundesliga-Einsatz der Saison seinen 26. Treffer. Damit rückte die Überraschungsmannschaft der Bundesliga zumindest vorübergehend an Bayern München vorbei auf den zweiten Platz.

Die Augsburger kommen nach der vierten Niederlage hintereinander für eine Europacup-Teilnahme wohl nicht mehr infrage. Am Sonntag (17.30 Uhr) empfängt der FC Bayern den VfL Wolfsburg und kann Platz zwei zurückerobern.