Tuchel: 'Hoeneß wollte mir nur kurz sagen, wer am Wochenende spielt'

Tuchel sieht trotz Gala 'viel Luft nach oben' Für Bayerns Neo-Trainer Thomas Tuchel hätte der Einstand nicht besser sein können. Der 4:2-Triumph über Borussia Dortmund am Samstag brachte den Serienmeister vorbei am BVB zurück an die Tabellenspitze - der elfte Meistertitel nacheinander scheint nah.