'Veteran' Hunterlaar soll Schalke retten

Schalke fahndet nach neuer Offensiv-Power: Ausgerechnet Altstar Hunterlaar soll ein Comeback in Königsblau feiern.

Schalke 04 zieht alle Register um sich aus dem Abstiegssumpf zu befreien. Beim Tabellenvorletzten der deutschen Bundesliga will man offenbar Stürmer-Star Klaas-Jan Huntelaar zurück an seine alte Wirkungsstätte holen. Der mittlerweile 37-Jährige geht momentan bei Jugendclub Ajax Amsterdam auf Torejagd, will laut der "Bild" in Kürze eine Entscheidung treffen.

Magere sieben Punkte sind nach 15 Spielen die bittere Wahrheit für die Königsblauen. Der "Hunter" soll Schalke mit seinen Toren zurück in die Spur bringen. Von 2010 bis 2017 geigte der niederländische Dauerbrenner für die Gelsenkirchner auf.

Folgt jetzt das Comeback? Beim Tabellensiebzehnten würde der Transfer-Coup große Euphorie auslösen. "Es wäre fantastisch. Er würde uns wahnsinnig guttun.", meinte Trainer Christian Gross zuletzt.

Schon bald wird feststehen, ob der in die Jahre gekommene Knipser schon bald wider in "Blau-Weiß" auflaufen wird.