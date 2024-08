Wunschspieler sagt dem FC Bayern ab

Jetzt fix: Xavi Simons wechselt nicht zum FC Bayern München.

RB Leipzig kann eine weitere Saison mit Xavi Simons planen. Der niederländische Fußball-Teamspieler lässt sich erneut vom französischen Meister Paris Saint-Germain an den deutschen Bundesligisten verleihen, wie dieser am Montag mitteilte. Eine Kaufoption ist erneut nicht vorgesehen. Simons hatte in der vergangenen Spielzeit mit seinen markanten Dribblings für Aufsehen in der Bundesliga gesorgt. In 43 Partien für RB markierte er zehn Treffer und gab 15 Tor-Vorlagen.

© Getty ×

"Xavi hat in vielen Partien und nicht zuletzt bei der Euro 2024 gezeigt, dass er ein Unterschiedsspieler ist", sagte der neue RB-Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer. Um den 21-Jährigen war in den vergangenen Wochen ein Poker entbrannt. RB wollte ihn erneut ausleihen, aber auch der FC Bayern wollte sich die Dienste des Unterschiedsspielers sichern. Zuletzt hatte zudem Manchester United Interesse angemeldet. Doch Simons, dessen Vertrag bei PSG noch bis 2027 läuft, entschied sich erneut für die Sachsen, bei denen mit Christoph Baumgartner, Nicolas Seiwald und dem verletzten Xaver Schlager drei ÖFB-Teamspieler unter Vertrag stehen.

Die Stammplatzgarantie bei Trainer Marco Rose und die vielen Freiheiten, die er im RB-System bekam, waren ein Faktor.