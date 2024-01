Zieht es Alonso zu diesem Top-Klub?

Jürgen Klopp wird den FC Liverpool am Ende dieser Saison verlassen, und bereits jetzt gibt mehrere potenzielle Kandidaten, die als sein idealer Nachfolger gehandelt werden. Ganz heiß im Kurs ist aber vor allem Bayer-Leverkusen-Trainer Xabi Alonso.

Am vergangenen Freitag versetzte Jürgen Klopp die Fußballwelt in Schock, als er bekannt gab, dass er Liverpool am Ende der Saison verlassen wird. Bereits Minuten nach der Veröffentlichung seines Abschiedsvideos kursierten wilde Spekulationen über seinen möglichen Nachfolger. Besonders Xabi Alonso tauchte dabei immer wieder auf.

Und Tatsächlich bestätigte dann auch der Transfer-Experte Fabrizio Romano, dass zwischen Alonso und Leverkusen eine "Gentlemen's Agreement" besteht. Dieses ermöglicht es einem seiner früheren Vereine - Liverpool, Bayern oder Madrid - den Spanier bereits im kommenden Sommer zu einem reduzierten Preis zu verpflichten.

Statt BayArena bald im Anfield?

Die Rückkehr von Alonso nach Anfield als Coach wäre auch aus Sicht der Reds ein genialer Schachzug. Immerhin absolvierte der spanische Ex-Weltmeister zwischen 2004 und 2009 210 Einsätze für die "Reds" und etablierte sich als einer der besten Mittelfeldspieler in der Premier League. Dabei gewann er nicht nur die Champions League, sondern auch den FA Cup sowie den UEFA Super Cup.

Ob Leverkusen ihn tatsächlich ziehen lassen will, bleibt abzuwarten. Schließlich hat der ehemalige Bayern-Profi mit der "Werkself" Beeindruckendes erreicht. Mit einem Vorsprung von zwei Punkten (49) vor dem Rekordmeister Bayern München (47) befindet sich die Mannschaft von Alonso nicht nur auf dem Weg zur Meisterschaft, sondern ist zudem noch ungeschlagen – ein wahres Sensationsteam in dieser Saison.