Zuschauerrekord bei Saisonauftakt der deutschen Frauen-Bundesliga

Die deutsche Frauen-Fußball-Bundesliga ist am Freitag mit einem neuen Liga-Zuschauerrekord eröffnet worden.

23.200 Fans waren beim Duell von Eintracht Frankfurt mit Vizemeister Bayern München im Deutsche Bank Park dabei. In einer munteren Partie fehlten am Ende nur die Tore. Damit gab es auch keinen Sieger im ÖFB-internen Aufeinandertreffen der in der Startformation vertretenen Frankfurterinnen Laura Feiersinger, Verena Hanshaw und Barbara Dunst mit Bayerns Sarah Zadrazil.

© Getty ×

Virginia Kirchberger kam bei Frankfurt nicht zum Einsatz. Siegreich starteten dafür Manuela Zinsberger und Laura Wienroither in die neue Saison im englischen Oberhaus. Das ÖFB-Teamduo war beim 4:0-Erfolg von Arsenal gegen Brighton & Hove Albion über die volle Distanz im Einsatz. Der Ligastart war aufgrund des Todes von Queen Elizabeth II. verschoben worden.