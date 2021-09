Burgstaller trifft bei St.-Pauli-Sieg

St. Pauli ist in der zweiten deustchen Bundesliga auch dank einem Tor von Ex-ÖFB-Teamspieler Guido Burgstaller neuer Tabellendritter.

Paderborn hat am Sonntag die Tabellenführung in der zweiten deutschen Fußball-Bundesliga übernommen, St. Pauli bleibt dem neuen Leader auch dank eines Treffers von Guido Burgstaller mit einem Punkt Rückstand aber auf den Fersen. Während Paderborn bei Schlusslicht Aue 4:1 (3:0) siegte, setzte sich St. Pauli zuhause gegen Aufsteiger FC Ingolstadt ebenfalls mit 4:1 (1:0) durch. Burgstaller traf in der 62. Minute mit seinem fünften Saisontor zum zwischenzeitlichen 3:0.



Paderborn zog dank der besseren Tordifferenz am punktgleichen Jahn Regensburg vorbei, St. Pauli ist neuer Dritter.