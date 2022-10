Hinterseer trifft bei Remis im Nordderby

Lukas Hinterseer hat seine lang anhaltende Torflaute in der zweiten deutschen Fußballbundesliga am Samstag beendet.

Der ehemalige ÖFB-Teamstürmer sicherte Rostock mit dem Treffer in der 88. Minute ein 1:1 im Nordderby bei Holstein Kiel und durfte erstmals seit 8. Februar 2020 wieder in der zweithöchsten Spielklasse jubeln. Dazwischen hatte der 31-jährige Tiroler 2021 allerdings in der koreanischen Meisterschaft mehrmals angeschrieben.

Während Rostock und Kiel im Mittelfeld hängenblieben, mischt Fortuna Düsseldorf von Christoph Klarer weiter im Aufstiegskampf mit. Die seit zwölf Heimspielen unbesiegte Fortuna setzte sich gegen Erstligaabsteiger Arminia Bielefeld mit 4:1 durch. Bei den nur auf Platz 16 liegenden Bielefeldern waren Tormann Martin Fraisl, Manuel Prietl (ab 46.) und Benjamin Kanuric (59.) im Einsatz.

Der andere Bundesligaabsteiger SpVgg Greuther Fürth musste sich im Kellerduell mit dem SV Sandhausen von Ersatzmann Marcel Ritzmaier mit einem 1:1 gegen den SV Sandhausen begnügen und bleibt in der gefährdeten Zone.