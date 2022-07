Lukas Hinterseer sucht innerhalb der zweiten deutschen Bundesliga eine neue Herausforderung und wird an der Ostsee bei Hansa Rostock fündig.

Lukas Hinterseer ist von Hannover 96 zum Zweitliga-Konkurrenten Hansa Rostock gewechselt. Der 31-jährige Stürmer erhält beim Club von der Ostsee einen Vertrag bis Juni 2024, wie dieser am Donnerstag bekannt gab. Der 13-fache österreichische Fußball-Internationale war im Sommer vor einem Jahr nach sechs Monaten in Südkorea nach Deutschland zurückgekehrt. Für Hannover kam er in der abgelaufenen Saison auf 16 Einsätze in der 2. Liga, Tor gelang ihm dabei keines.