HSV verpasste Sprung in Aufstiegszone

Sprung verpasst! Der Hamburger SV muss einen Dämpfer im Aufstiegsrennen hinnehmen - in Hannover mussten sich die Hanseaten mit 0:1 geschlagen geben.

Der HSV hat den möglichen Sprung in die Aufstiegsregion der 2. deutschen Fußball-Bundesliga verpasst. Nach zuvor zwölf Ligaspielen ohne Niederlage mussten die Hamburger am Sonntag beim 0:1 in Hannover einen Rückschlag hinnehmen. Ein Kontertor von Linton Maina (14.) besiegelten den zweiten Saisonnuller des HSV, der nach der 16. Runde nur auf Platz sieben rangiert. Hannover von Lukas Hinterseer (bis 93.) sprang mit dem erst vierten Sieg knapp über den "Strich".



So wie der HSV kam auch Jahn Regensburg vom Erfolgskurs ab. Mit dem 0:3 beim 1. FC Heidenheim brachte sich das bisherige Überraschungsteam um die Chance, auf den zweiten Platz vorzustoßen. Für die Treffer der Gastgeber sorgten Christian Kühlwetter (23.), Robert Leipertz (77.) und Jan Schöppner (91).



Spitzenreiter bleibt der FC St. Pauli, der am Tag zuvor dank zweier Treffer von Guido Burgstaller mit dem 2:1 im Topspiel gegen Schalke 04 die vorzeitige Herbstmeisterschaft perfekt gemacht hatte. Im dritten Sonntagsspiel besiegte Dynamo Dresden mit Mario Sollbauer den Karlsruher SC mit 3:1.