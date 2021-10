Kobald verschuldet Elfer bei KSC-Remis

Deutschland-Legionär Christoph Kobald wurde beim 2:2-Unentschieden seiner Karlsruher zum Pechvogel.

Christoph Kobald hat am Samstag beim 2:2 seines Karlsruher SC bei Tabellenführer Jahn Regensburg einen Elfmeter verschuldet. Der 24-jährige Wiener bekam den Ball im Strafraum an die Hand, der Videoschiedsrichter sah genau hin. Andreas Albars (56.) gelang der Anschlusstreffer, Benedikt Gimber (58.) legte den Ausgleich zum 2:2 nach. Regensburg ist in der 2. deutschen Fußball-Bundesliga mit 18 Zählern knapp vor Paderborn (17), das Fortuna Düsseldorf auswärts 3:2 besiegte, voran.



Der KSC ist Neunter (13), Düsseldorf, wo Christoph Klarer in der Abwehr durchspielte, Elfter (11). Kein Erfolgserlebnis gab es auch für Benedikt Pichler, der als "Joker" mit Holstein Kiel zu Hause gegen Hansa Rostock 0:2 verlor.