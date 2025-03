Dieser Starstürmer bot sich beim FC Barcelona an

Aktuell hat der ägyptische Liverpool-Star Mohamed Salah noch keinen neuen Vertrag unterschrieben und könnte somit im Sommer ablösefrei wechseln.

Derzeit läuft es für Mohamed Salah (32) bei den Reds sehr gut. In der Premier League ist sein Team klar auf dem ersten Platz und er kommt in 29 Liga-Spielen auf 27 Tore und 17 Vorlagen. In der gesamten Saison konnte der Ägypter in 41 Spielen unglaubliche 54 Scorerpunkte sammeln. Mit diesen Zahlen sollte eine Vertragsverlängerung kein Problem sein, trotzdem stockt die Verhandlung und ein ablösefreier Wechsel im kommenden Sommer ist sehr wahrscheinlich.

Barcelona ein mögliches Ziel

Neben Salah konnten sich auch Trent Alexander-Arnold und Virgil van Dijk mit Liverpool noch nicht einigen. Derzeit verdient der Flügelstürmer 20 Millionen Euro pro Jahr, was wenig Klubs in Europa stemmen könnten. Einige Klubs aus Saudi-Arabien bieten ihm sogar ein Jahresgehalt in Höhe von 50 Millionen Euro. Salahs Wunsch wäre es, noch länger in Europa zu bleiben und in einer anspruchsvollen Liga zu spielen.

Laut der spanischen Sportzeitung Sport wurde er beim FC Barcelona angeboten. Salah soll ein großes Interesse an einem Wechsel zu den Katalanen haben. Ein großes Problem ist das Thema Gehalt. Barcelona kann sich aktuell keine 20 Millionen Jahresgehalt für einen Spieler leisten.