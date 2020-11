0:0 bei Chelsea: Tottenham weiter an der Spitze

Der LASK trifft am Donnerstag () in der Europa League wohl auf den aktuellen Spitzenreiter der englischen Fußball-Premier-League. Tottenham ist nach einem 0:0 bei Chelsea im London-Derby am Sonntag weiter Tabellenführer vor dem punktegleichen Titelverteidiger Liverpool. Leicester City, das ein um sechs Tore schlechteres Torverhältnis gegenüber Tottenham hat, könnte am Montag mit einem Sieg gegen Fulham noch mit dem Duo gleichziehen.