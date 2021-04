3:0 - Liverpool lässt Arsenal keine Chance

Titelverteidiger Liverpool trumpft im Kracher bei Arsenal auf und feiert einen klaren 3:0-Auswärtssieg.

Liverpool dominierte gegen Arsenal und rückte verdient auf zwei Punkte an den Vierten Chelsea heran. Allerdings könnten im Laufe der Runde noch drei Mannschaften an den "Reds" vorbeiziehen. Vor dem Viertelfinal-Hinspiel der Champions League am Dienstag gegen Real Madrid bewies der eingewechselte Diogo Jota mit zwei Toren (64., 82. Minute) seine starke Form. Zwischenzeitlich hatte Mohamed Salah (68.) für das 2:0 gesorgt.