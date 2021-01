Arnautovic "back" bei West Ham?

West Ham will Marko Arnautovic von Shanghai zurück nach London lotsen.

London. Kommt es zum Sensations-Comeback? West Ham soll an einer Rückholaktion von Shanghai-SIPG-Stürmer Marko Arnautovic basteln. In China schoss sich der 31-Jährige mit 17 Toren und vier Assists ins Rampenlicht. West Ham verkaufte Stürmer Sébastien Haller für 22,5 Millionen Euro an Ajax Amsterdam und sucht Ersatz! Laut des britischen Portals Talksport hat der Premier-League-Klub bereits Kontakt mit dem Österreicher aufgenommen. Er soll der Wunschspieler von Trainer David Moyes sein. ­Arnautovic’ Vertrag in China läuft noch bis Dezember 2022. Sein Marktwert beträgt zehn Millionen Euro. Schon von 2017 bis 2019 kickte der ÖFB-­Teamstürmer bei West Ham. In 65 Spielen traf Arnautovic 22 Mal und lieferte zwölf Assists. Dann legte Shanghai 25 Millionen Euro Ablöse hin ...

Am Montag (21 Uhr) treffen die „Hammers“ im FA-Cup auf Fünftligist Stockport.