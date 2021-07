Arsenal-Fans fordern "Arteta-Out"

Schon nach dem ersten Spiel der Saison bekommt Arsenal-Coach Mikel Arteta ordentlich Gegenwind zu spüren.

Vor allem auf Twitter wüten die Fans gegen den Spanier. Der Hashtag #ArtetaOut ist sogar so oft geschrieben worden, dass er in den Trends ist. Nach einer enttäuschenden letzten Saison verloren die Gunners gestern gegen den schottischen Erstligisten Hibernian Edinburgh. In Schottland setzte es eine 2:1 Niederlage.

Goalie-Patzer führte zum 1:0

Auch wenn Arsenal über weite Strecken die bessere Mannschaft war, konnte Hibernian, nach einem gravierenden Fehler von Jugend-Keeper Okonkwo, in Führung gehen. Der Keeper verfehlte einen hohen Rückpass mit dem Fuß, so musste Boyle nur noch einschieben. In der zweiten Hälfte legte die Heimmannschaft dann nach. Erst in der 81. Minute gelang Emmie Smith Rowe der Anschlusstreffer.

Nach einem enttäuschenden achten Platz in der Vorsaison hatte sich Arsenal für die Saison als Ziel gesetzt, zumindest das europäische Geschäft zu erreichen. Doch die Stimmung ist schon nach dem ersten Spiel am Boden. Einige Fans äußern ihren Unmut über Twitter:

we cant go into the season Arteta as our manager #ArtetaOut — Anncy itegi karuga @anncyitegi (@anncyitegi) July 14, 2021

"Mit Arteta können wir nicht in die neue Saison gehen"

Can’t wait for the new season really fancy us this year https://t.co/cIk5w5u2ta — Jake Chart (@JakeChart) July 13, 2021

"Ich kann es gar nicht erwarten, wie sehr die neue Saison Lust auf uns hat", so ein Fan ironisch auf das erste Tor.