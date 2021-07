Arsenal-Legende Viera coacht jetzt Crystal Palace

Der Nachfolger von Roy Hodgson als Trainer des Premier-League-Clubs Crystal Palace heißt Patrick Vieira. Der 45-jährige Franzose erhielt einen Dreijahresvertrag, wie der Fußball-Club aus Südlondon am Sonntag bekannt gab. Vieira, als Spieler einst Kapitän von Arsenal, war zuletzt bis vergangenen Dezember in seiner Heimat als Coach von Nizza tätig gewesen.

I’m delighted to announce @OfficialVieira as the new manager of @CPFC https://t.co/Fd5EqsCl0B