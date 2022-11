Ein hitziges London-Derby endet mit einem knappen 1:0-Sieg für Arsenal.

Ein 1:0-Auswärtserfolg im Londoner Derby gegen Chelsea hat Arsenal zurück an die Tabellenspitze der Premier League befördert. Verteidiger Gabriel (63.) sorgte am Sonntag aus einem Eckball für das Goldtor, durch das sich die "Gunners" wieder zwei Punkte vor Manchester City setzten. Der Titelverteidiger hatte am Samstag daheim gegen Fulham 2:1 gewonnen.