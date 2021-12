Arsenal nach Sieg im London-Derby in "Top four"

Arsenal ist vorerst zurück in den "Top four" der Premier League: Die "Gunners" lassen West Ham im London-Derby kaum eine Chance und holen einen 2:0-Sieg.

Arsenal setzte sich zuhause gegen West Ham United mit 2:0 durch, für die Gunners trafen Gabriel Martinelli (48.) und Emile Smith Rowe (87.). Arsenal zog vorbei an West Ham auf Platz vier, sieben Punkte hinter Chelsea, das erst am Donnerstag Everton empfängt.

Die Liga hatte am Montag die Saison-Rekordzahl von 42 neuen Corona-Fällen in der höchsten englischen Spielklasse vermeldet. Vom 6. bis zum 12. Dezember waren demnach insgesamt 3.805 Spieler und Mitarbeiter getestet worden. In der Woche zuvor waren es bei 3.154 Tests zwölf positive Testergebnisse gewesen. Am vergangenen Sonntag war auch das Premier-League-Match zwischen Tottenham Hotspur und Brighton & Hove Albion wegen zahlreicher Corona-Fälle bei den Spurs abgesagt worden.