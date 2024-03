Phil Foden dreht mit Doppelpack das Manchester-Derby

Phil Foden ist der Held im Manchester-Thriller! Nach 0:1 Rückstand am Sonntag im Derby gegen Manchester United dreht Foden mit zwei Treffer die Partie zu gunsten Manchester City! Erling Haaland erhöhte in der Nachspielzeit den Score auf 3:1.

Manchester City bleibt im englischen Fußball-Meisterschaftskampf dran an Tabellenführer Liverpool. Das Team von Trainer Pep Guardiola gewann am Sonntag das Derby gegen United mit 3:1 und drehte dabei einen 0:1-Pausenrückstand. Phil Foden per Doppelpack (56., 80.) und Erling Haaland (91.) schossen den Meister zu drei wichtigen Punkten, Marcus Rashford hatte zuvor die "Red Devils" in Führung gebracht (8.). City bleibt damit einen Zähler hinter Liverpool Zweiter.

Die Guardiola-Elf übernahm vor heimischem Publikum das Kommando, doch die Gäste gingen in Führung. Die Truppe von Coach Erik ten Hag konterte effektiv, Rushford zimmerte das Leder aus der Distanz unter das Gebälk zum 1:0. In der Folge vergab City zahlreiche Hochkaräter zum Ausgleich. Foden (19.) und Rodri (33.) scheiterten an Keeper Andre Onana, während Haaland Nerven zeigte und aus zwei, drei Metern über das leere Tor schoss (45.).

Foden dreht Partie

Nach dem Seitenwechsel war es Foden, der mit einem satten Linksschuss ins Kreuzeck zunächst den Ausgleich besorgte und in der Schlussphase einen Doppelpass mit Julian Alvarez zum 2:1 veredelte. Der Ex-Salzburger Haaland machte schließlich in der Nachspielzeit den Sack zu. City reist nun in der nächsten Runde mit breiter Brust und 19 Pflichtspielen ohne Niederlage zum Premier-League-Schlager an die Anfield Road nach Liverpool.

Am Montag kann Arsenal als Liga-Dritter mit einem Sieg bei Schlusslicht Sheffield United bis auf zwei Zähler auf die "Reds" aufschließen. United bleibt mit deutlichem Rückstand Sechster, auf den Fünften Tottenham fehlen schon sechs Punkte.