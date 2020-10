City-Star Agüero packt Referee am Nacken

Am vergangenen Wochenende war die Aufregung groß, als Manchester City auf Arsenal krachte. Im Duell der Top-Klubs siegten die "Citizens" zwar mit 1:0, doch ein Spieler aus dem Star-Ensemble von Pep Guardiola sorgte mit einer umstrittenen Aktion während der Partie für ordentlich Wirbel.

In der 41. Spielminute hatte die Schiedsrichterassistentin Sian Massey-Ellis einen Einwurf für Arsenal gegeben. City-Angreifer Kun Agüero war mit dieser Entscheidung nicht einverstanden und reklamierte diese. Er trat dabei näher an die Assistentin heran und griff ihr an den Nacken. Es sieht so aus, als würde er leicht zudrücken. Massey-Ellis schiebt Agüero in der Folge leicht weg, während er sich entfernt.

The clip of Aguero putting his hand on Sian Massey-Ellis is so wrong for sooo many reasons:



❌ You don't touch the ref in any sport



❌ You never grab someone by their neck (just why? Why?!?)



❌ And besides those two common rules...he would never do it with a male ref????????‍♂️ pic.twitter.com/5UoW74BrB2