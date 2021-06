Dias ist Spieler der Saison in Premier League

Trotz verlorener Champions League: City-Verteidiger Ruben Dias hat Grund zur Freude. Der 24-jährige ist zum besten Spieler der Premier League Saison gewählt worden.

Der portugiesische Fußball-Abwehrspieler Ruben Dias von Manchester City ist zum Spieler der Saison in der englischen Premier League gewählt worden. Der 24-jährige Innenverteidiger überzeugte in seinem ersten Jahr bei den Citizens, die den Meistertitel holten und bis ins Finale der Champions League kamen. An der öffentlichen Abstimmung nahmen auch die 20 Kapitäne der Liga-Clubs und eine Expertenjury teil.