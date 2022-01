Everton haut Trainer Benitez raus

Everton zieht im Abstiegskampf die Reißleine und will neue Impulse setzen.

Der englische Fußball-Premier-League-Club Everton hat am Sonntag die Trennung von Coach Rafa Benitez bekanntgegeben. Unter dem Ex-Trainer des Stadtrivalen Liverpool holten die "Toffees" in 19 Runden ebensoviele Punkte und sind lediglich Tabellen-16., obwohl sie über ein relativ hohes Budget verfügen. Der Spanier Benitez hatte sein Amt erst im Sommer angetreten. Everton gewann nur eine der jüngsten 13 Liga-Partien, zuletzt gab es am Samstag ein 1:2 gegen Norwich.