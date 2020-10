Liverpool: Auch Sadio Mane hat Corona

nach Neuzugang Thiago ist der nächste Star der Reds an Corona erkrankt.

Der englische Fußballmeister Liverpool hat am späten Freitagabend bekanntgegeben, dass auch Sadio Mane positiv auf das Coronavirus getestet worden ist. Der Senegalese habe sich umgehend in die vorgeschriebene Quarantäne begeben. Der frühere Salzburg-Profi habe leichte Symptome, befände sich insgesamt aber in guter gesundheitlicher Verfassung, hieß es.

Am Dienstag hatte Liverpool einen positiven Corona-Test des spanischen Neuzuganges Thiago verlauten müssen.