Gänsehaut-Botschaft von Jürgen Klopp

Liverpool-Coach und Kultfigur Jürgen Klopp zeigt zu Weihnachten seine emotionale Seite.

Wie emotional Welttrainer Jürgen Klopp (53) sein kann, wissen die meisten Fans. Er springt immer wieder an der Seitenlinie herum, brüllt, fuchtelt wild mit den Armen herum. Jetzt zeigt er eine andere emotionale Seite.

In einem von Liverpool veröffentlichten Clip spricht der beste Trainer der Welt in 210 Sekunden über ...

... Weihnachten in seiner Kindheit: „In meiner Familie war es die Tradition, dass wir alle singen und ein Instrument spielen mussten. Am Anfang habe ich Xylophon gespielt, später habe ich Keyboard spielen gelernt. Erst danach haben wir die Geschenke bekommen. Tolle Erinnerungen! Ich habe es geliebt!“

... die gewonnene Meisterschaft: „Das war einer der größten Tage in meinem Leben.“

... die Corona-Pandemie: „Das Jahr startete gut, richtig gut. Und dann kam Covid-19 und hat alles gestoppt. Und wir sind noch immer mittendrin in der Pandemie. (..) Unser normales Leben, wie auch immer das vorher war, haben wir vielleicht nicht genug geschätzt. Was wir gelernt haben, ist: Sei dankbar für das, was du hast! Es kann sich in einer Minute verändern...“

Klopp über die Fan-Rückkehr: Trotz der Corona-Auflagen durften Anfang Dezember wieder Fans in die englischen Stadien. Am 6. Dezember gewann Liverpool 4:0 gegen Wolverhampton – vor 2000 Fans. Für Klopp ein Tag für die Ewigkeit: „Diese Atmosphäre wieder zu spüren, hat das Spiel zu einem gemacht, das wir niemals vergessen werden. Wir haben Erinnerungen gesammelt.“