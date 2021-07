Guardiola zeigt sich skeptisch

Der englische Stürmer-Star Harry Kane möchte Tottenham verlassen, doch die Nordlondoner verlangen wohl rund 160 Millionen € für ihren Kapitän.

Das Transferziel des 27-Jährigen ist Manchester City. Da Kane in seiner ganze Karriere noch keine nennenswerte Trophäe gewinnen konnte, würde er nächste Saison am liebsten im Team von Pep Guardiola spielen. Dieser äußerte sich zu den Transfergerüchten.

Kane mit großem Preisschild

Die Citizens selbst brauchen einen Ersatz für den abgewanderten Sergio Agüero. Der Argentinier heuerte beim FC Barcelona an. Weiters könnte auch Raheem Sterling den Klub verlassen - Der 26-Jährige kam in der abgelaufenen Saison überhaupt nicht zum Zug, spielt aber eine tolle EURO an der Seite von Harry Kane. Doch selbst für City könnten 160 Millionen zu viel sein, wie Guardiola bestätigt: "Zu diesen Preisen werden wir keine Stürmer kaufen. Es ist unmöglich, wir können es uns nicht leisten. Alle Vereine haben finanzielle Probleme, wir sind keine Ausnahme.“

Spurs wollen Torschützenkönig behalten

Tottenhams Sportdirektor Paratici will den dreimaligen Premier League-Torschützenkönig behalten und wird somit nicht von seiner Wunschsumme abweichen. Ein Verbleib des Engländers scheint also nach den Aussagen von Guardiola nicht ganz unwahrscheinlich. "Wir haben Gabriel Jesus und Ferran Torres, die auf dieser Position unglaublich gut sind. Wir haben junge Spieler in der Akademie und wir spielen oft mit einer falschen Neun. Es ist wahrscheinlicher, dass wir für die nächste Saison keinen Stürmer kaufen werden", sagt der Spanier weiter.