Haaland-Goldtor reicht ManCity für Sieg

Vor dem Schlager der 9. Runde hat Manchester City seine Pflicht erfüllt.

Der Elf von Trainer Pep Guardiola reichte am Samstag ein frühes Tor von Goalgetter Erling Haaland (5.) zum 1:0-Heimsieg in der Premier League gegen Southampton. Der weiter ungeschlagene Titelverteidiger hat zuletzt in der 3. Runde mit mehr als einem Tor Vorsprung gewonnen, liegt ungeachtet dessen aber mit 23 Punkten nun zwei vor Liverpool. Die Reds gastieren am Sonntag (17.30) bei Arsenal (17) in London.

Haaland bewies am Weg zu seinem elften Saisontor in der Meisterschaft wieder einmal Durchsetzungsvermögen. Im Wrestling-Duell mit Verteidiger Jan Bednarek und im Fallen brachte der Norweger seine Zehen entscheidend dran.

Der Dritte Aston Villa (18) verpasste beim 1:1 gegen Bournemouth den Heimsieg wegen eines Gegentors in der 96. Minute. Der Fünfte Brighton (16) verspielte im Finish gar eine 2:0-Führung zuhause gegen Wolverhampton (2:2). Sasa Kalajdzic stand bei den Gästen (19.) nach seinem Kreuzbandriss aus dem Februar weiter nicht im Kader.