Vize Arsenal fordert Meister Manchester City

City-Star Haaland geht beim Spitzenspiel gegen Arsenal auf den Hunderter los.

In der englischen Fußball-Premier-League treffen am Sonntag (17.30 Uhr/live Sky) die beiden dominierenden Mannschaften der vergangenen Jahre aufeinander, wenn Tabellenführer Manchester City Verfolger Arsenal empfängt. City hat zuletzt zweimal vor Arsenal den Meistertitel geholt und liegt auch aktuell mit dem Maximum von 12 Punkten vor Arsenal (10) in Führung.

"Es ist noch sehr früh in der Saison, aber es ist nie zu früh für einen Schlager wie diesen. Wir werden bereit sein", erklärte Manchester-Verteidiger Ruben Dias. Der blaue Himmel über ManCity wird derzeit nur abseits des Rasens getrübt. Am Montag hat eine unabhängige Kommission, die mutmaßliche finanzielle Verstöße in 115 Fällen untersucht, mit der Anhörung begonnen. Abgesehen davon herrscht im nationalen Wettbewerb business as usual. Die Mannschaft von Pep Guardiola hat die ersten vier Ligaspiele gewonnen und Stürmerstar Erling Haaland trifft und trifft. Der Norweger hält bereits bei neun Saisontoren.

"Erling trifft schon wieder"

Zumindest nach außen ist Haaland aber kein großes Thema bei Arsenal. "Erling trifft schon wieder - er fängt an, uns zum Lachen zu bringen", meinte Mittelfeldspieler Jorginho. "Wir schauen uns City an, das ist normal. Aber es setzt sich nicht in unseren Köpfen fest. Wir müssen uns auf uns konzentrieren. Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg", erklärte der Italiener.

Arsenal hat am vergangenen Wochenende einen schwierigen Test bestanden und ohne den gesperrten Declan Rice und den verletzten Kapitän Martin Ödegaard das Nord-Londoner Derby gegen Tottenham Hotspur 1:0 gewonnen. Wie lange Ödegaard ausfällt, ist noch ungewiss, den Schlager verpasst der Norweger jedenfalls. Anschließen will man an die im Vorjahr gezeigten Leistungen gegen City. Da feierte Arsenal im Duell mit dem Titelfavoriten einen 1:0-Heimsieg und holte im Etihad Stadium ein 0:0. Am Ende fehlten dem Team von Mikel Arteta aber zwei Punkte auf den Titel.

"Müssen beweisen, dass wir mithalten können"

Für den Arsenal-Coach ist City "das beständigste Team in der Geschichte der Premier League, was Ergebnisse und Dominanz betrifft. Wir müssen beweisen, dass wir einen weiteren Schritt nach vorne gemacht haben und dass wir mithalten können", sagte Arteta. Guardiola wiederum gab das Lob zurück. "Sie machen viele Dinge richtig, sie sind ein komplettes Team. Deswegen waren sie in den vergangenen zwei Jahren auch unsere größten Konkurrenten", meinte der City-Coach.