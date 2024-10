Hammer-Gerücht um Julian Nagelsmann

Ein absoluter Top-Club buhlt um den deutschen Nationaltrainer.

Nachdem bereits mehrere Monate darüber spekuliert worden war, war es am Montag schließlich so weit - Manchester United trennte sich von Coach Erik ten Hag. Die "Red Devils" liegen in der Premier League nach dem 1:2 am Sonntag bei West Ham nach neun Runden nur an der 14. Stelle. Als Interimscoach fungiert vorerst Ruud van Nistelrooy.

Ein Nachfolger für den glücklosen Niederländer soll bald präsentiert werden. In den englischen Medien werden bereits zahlreiche Kandidaten genannt, darunter auch Julian Nagelsmann.

© getty ×

Laut dem Portal „Talksport“ zeigen die ManU-Verantwortlichen großes Interesse am 37-Jährigen und würden den Ex-Bayern-Coach gerne auf die Insel lotsen. Nagelsmann steht beim DFB aber noch bis zur WM 2026 unter Vertrag und konnte mit der Nationalmannschaft zuletzt endlich wieder eine Euphorie entfachen. Es ist daher äußerst unwahrscheinlich, dass der 37-Jährige das DFB-Team gegen den kriselnden Premier-League-Club eintauscht.

Amorim ist Favorit

Als Favorit auf die Nachfolge von Ten Hag gilt deshalb auch der Portugiese Ruben Amorim. Der 39-Jährige trainiert den portugiesischen Meister Sporting Lissabon und galt nach Jürgen Klopps Abschied schon im Sommer als möglicher Kandidat auf den Trainerposten bei Liverpool. Manchester United soll laut Berichten bereits Gespräche mit Amorim aufgenommen haben. Seine Ausstiegsklausel im Vertrag mit Sporting soll demnach bei 10 Millionen Euro liegen.

© Getty ×

Andere Namen, die genannt werden, sind Ex-Barca-Coach Xavi, Roberto De Zerbi von Marseille und Thomas Frank vom FC Brentford.