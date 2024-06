"Hey Jude" Bellingham krönt Rekord-Abend mit Tor

Rekord-Auftritt und Tor zum 1:0 Jude Bellingham war beim ersten Auftritt Englands Mann des Abends.

Mit seinem Tor zum 1:0 in der 13. Minute krönte Bellingham Sonntagabend seinen Rekord-Abend. Am 29. Juni wird der Engländer 21 Jahre. Damit ist er der erste Europäer, der vor seinem 21. Geburtstag bei drei großen Turnieren zum Einsatz gekommen ist. Zuvor hatte der Offensivstar bereits bei der EURO 2021 (damals als jüngster Spieler bei einer EM-Endrunde) und bei der WM 2022 (als einziger Legionär im England-Kader) gespielt. Gegen Serbien bestritt der Ausnahmekönner bereits sein 30. Spiel im Trikot der Three Lions.

ServusTV-Experte Fjörtoft: »Das war Oscar-reif«

Die „Hey Jude“-Chöre der englischen Fans hallten auch gestern in der 13. Minute durch die Arena. „Das ist Oscar-reif“, schwärmte Experte Jan-Age Fjörtoft im ServusTV-Studio. „Egal, ob Zehner, Sechser oder Neuner, Bellingham macht alles richtig. Diesmal tauchte er als perfekter Neuner auf.“

Was für Jahr für Bellingham! Meister, Champions-League-Sieger mit Real. Bevor er in die EURO-Vorbereitung startete, wurde er in Spanien für 23 Tore und 13 Assists zum Spieler der Saison gewählt.

Mit 180 Mio. Euro führt Bellingham das Marktwert-Ranking ex aequo mit Frankreich-Superstar Mbappé (25) an. Die 200-Mio. Schallmauer wackelt!