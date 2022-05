Jetzt offiziell: Manchester City bestätigt Haaland-Transfer

Manchester. Borussia Dortmund und Manchester City haben sich grundsätzlich auf einen Transfer von Stürmerstar Erling Haaland nach dieser Saison verständigt. Es seien noch vertragliche Details abzustimmen, teilten der deutsche Fußball-Bundesligist und der englische Premier-League-Club am Dienstag mit. Laut Medienberichten war der Norweger am Montag in Brüssel zum Medizincheck. Noch in dieser Woche soll der Transfer endgültig fixiert werden.

Manchester City can confirm that we have reached an agreement in principle with Borussia Dortmund for the transfer of striker Erling Haaland to the Club on 1st July 2022.



The transfer remains subject to the Club finalising terms with the player.