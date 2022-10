Liverpool-Fans in Schock: Jürgen Klopp verunstaltet

Klopp spricht von keiner Krise in Liverpool Das Wort Krise wollte Liverpools Cheftrainer Jürgen Klopp am Samstag nicht in den Mund nehmen. Auch wenn er indirekt danach gefragt wurde, denn das 3:3 in der englischen Fußball-Premier-League gegen Brighton & Hove Albion bringt die "Reds" früh in der Saison immer mehr in Bedrängnis.