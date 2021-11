Man United entlässt Trainer Solskjaer

Der englische Fußball-Rekordmeister Manchester United trennt sich nach knapp dreijähriger Zusammenarbeit von Trainer Ole Gunnar Solskjaer. Das sei das Ergebnis einer Krisensitzung der Führungsverantwortlichen in der Nacht zum Sonntag, berichtete unter anderem der britische "Guardian". Eine Bestätigung des Clubs erfolgte am Sonntagvormittag.

Manchester United can confirm that Ole Gunnar Solskjaer has left his role as Manager.



Thank you for everything, Ole ❤️#MUFC