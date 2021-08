Manchester City mit 0:1-Niederlage bei Grealish-Debüt

Englands Fußballmeister Manchester City hat den erhofften ersten Titel der neuen Saison auch mit seinem neuen Millionen-Mann Jack Grealish verpasst.

Die Mannschaft von Startrainer Pep Guardiola verlor am Samstagabend im traditionellen Community Shield gegen FA-Cup-Sieger Leicester City durch ein spätes Elfmeter-Tor von "Joker" Kelechi Iheanacho (89.) mit 0:1 (0:0).

Bei City saß 118-Millionen-Euro-Neuzugang Grealish im Wembley-Stadion zunächst auf der Bank. Guardiola, der wie sein Kollege Brendan Rodgers sechsmal wechseln durfte, brachte den von Aston Villa gekommenen englischen Nationalspieler in der 65. Minute als Einwechselspieler. Dem 25-Jährigen, der einige gute Szenen hatte, fehlte in seinem ersten Pflichtspiel für seinen neuen Club aber noch die Bindung zum Spiel, in dem City mehr Ballbesitz hatte, aber keine zwingenden Chancen vorfand.