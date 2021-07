Fußball-Trainer Ole Gunnar Solskjaer hat seinen ursprünglich bis 2022 gültigen Vertrag beim englischen Premier-League-Club Manchester United vorzeitig um zwei Jahre mit Option auf eine weitere Saison verlängert. Das teilte der Verein am Samstag mit. Solskjaer ist seit 2018 bei United und hatte dort zunächst als Interimslösung übernommen. "Jeder weiß, wie ich zu diesem Club stehe, und ich freue mich sehr, diesen neuen Vertrag unterschrieben zu haben", sagte der Norweger.



