Der englische Tabellenführer Manchester City will für Traumspieler Erling Haaland das Klub-Konto plündern.

Durch die Corona-Pandemie ist auch etwas Ruhe in den Transfermarkt eingekehrt. Die Top-Klubs sind unter anderem durch fehlende Ticketeinnahmen gezwungen etwas kürzer zu treten. In den Jahren davor waren dreistellige Millionen-Transfers dafür Gang und Gebe. Für einen Weltklassespieler musste sehr tief in die Taschen gegriffen werden.

Durch die prekäre finanzielle Lage einiger Klubs konnte man davon ausgehen, dass Rekordtransfers a là Superstar Neymar (wechselte für 222 Milionen Euro von Barcelona zu Paris Saint-Germain) im Fußball keinen Platz mehr haben. Falsch gedacht!

Denn Berichten der englischen "Sun" zufolge plant Manchester City den Großangriff auf Dortmunds Wunderknipser Erling Haaland. Für eine aberwitzige Summe von 350 Millionen Euro soll der Norweger vom BVB losgeist werden.

City lockt mit Mega-Gehalt

Ein Mega-Gehalt soll den 20-Jährigen auf die Insel locken: Demnach würde Haaland 183 (!) Millionen Euro Gehalt in fünf Jahren cashen. Angesichts solcher Zahlen könnte höchstwahrscheinlich nur die zahlungskräftigen Pariser mithalten.

Der Premier-League-Erste rechnet mit einer geforderten Ablösesumme von mehr als 170 Millionen Euro. Das Gesamtpaket inklusive Gehalt und Bonuszahlungen könnte damit sogar die 350-Millionen-Marke durchbrechen.



Der treffsichere Torjäger ist wohl aktuell die heißeste Aktie auf dem Transfermarkt. Seit seiner Ankuft in Dortmund traf der Angreifer in 49 Spielen für die Schwarz-Gelben ungalubliche 49-mal. In der laufenden Champions-League-Saison ließt sich seine Torbilanz ebenso beeindruckend: In sechs Partien netzte der sprintstarke Stürmer stolze zehn Mal ein. Sein Vertrag beim BVB läuft noch bis Sommer 2024.