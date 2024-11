ManCity droht in Liverpool der Titel-K.o.

Manchester City steht unter Druck: Gegen Liverpool droht der sechste Ligamatch in Folge ohne Sieg. Ein Erfolg der Reds könnte Citys Titelhoffnungen bereits früh zunichtemachen.

Zum ersten Mal in seiner Karriere bei Manchester City sieht sich Trainer Pep Guardiola mit einer tiefen Krise konfrontiert. Die Himmelblauen sind seit sechs Spielen wettbewerbsübergreifend sieglos, und auch ein 3:3 gegen Feyenoord nach einer komfortablen 3:0-Führung trug wenig zur Stabilität bei. "Wir sind zerbrechlich", gestand Guardiola vor dem Gastspiel bei Liverpool. Am Sonntag (17.00 Uhr/live Sport24-Liveticker) steht nicht weniger als das frühe Ende der Titelhoffnungen in der Premier League auf dem Spiel: Ein Sieg der Reds könnte den Rückstand auf elf Punkte vergrößern.

Festung Anfield

An der Anfield Road sieht die Bilanz für Manchester City düster aus. Von den letzten 21 Liga-Gastspielen konnte nur eines gewonnen werden – 2021, in einem pandemiebedingt leeren Stadion. Dieses Mal wartet nicht nur die lautstarke Atmosphäre, sondern auch die stabilste Abwehr der Liga auf den amtierenden Meister. Nur acht Gegentore ließ die Mannschaft unter Trainer Arne Slot in zwölf Spielen zu. Mit dem 2:0 gegen Real Madrid setzte Liverpool seinen beeindruckenden Lauf fort: 17 Siege in 19 Pflichtspielen sprechen für sich.

Guardiola: „Rebuild“ statt Titelrennen

Während Liverpool in der Rolle des Favoriten glänzt, spricht Guardiola bereits von einem „Wiederaufbau“ in Manchester. „Wir müssen viele Dinge neu denken“, erklärte er am Freitag. Über Titel zu sprechen, sei im Moment irrelevant. Die Verletzung von Schlüsselspieler Rodri verschärft die Situation zusätzlich. Doch Guardiola bleibt kämpferisch: „Kein Jammern, keine Schuldzuweisungen. Ich weiß, was wir tun müssen.“

Spannung garantiert

Trotz der deutlichen Vorzeichen bleibt die Partie ein Duell auf Augenhöhe. Liverpool-Trainer Slot warnt: „Pep findet immer Lösungen für Probleme.“ Ob Guardiola diesmal eine Antwort auf Liverpools Dominanz findet, wird sich am Sonntag zeigen.