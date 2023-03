Nach Schock-Aus: Dieser Club will Nagelsmann

Es war eine ordentliche Überraschung, als die Bayern-Bosse am Donnerstagabend das Aus von Julian Nagelsmann als Cheftrainer des deutschen Rekordmeisters verkündeten. Doch schon am Tag nach der Entlassung gibt es einige Interessenten - allen voran aus der Premier League.

Das Aus des 35-jährigen Nagelsmann in München lässt andere Großclubs sofort hellhörig werden. Laut dem englischen "Evening Standard" hat Tottenham Hotspur bereits die Fühler nach dem Ex-Bayern-Coach ausgestreckt. Die Londoner seien in "Alarmbereitschaft". Es wird stark vermutet, dass sich die Spurs noch in der Länderspielpause von Trainer Antonio Conte trennen werden. Dieser hatte erst vor wenigen Tagen mit einer Wutrede nach dem 3:3 gegen den Tabellenletzten Southampton für Schlagzeilen gesorgt. Der Italiener holte bei der Pressekonferenz in Trapattoni-Manier zum Rundumschlag aus und zog über die Einstellung der Spieler und die Mentalität des Vereins her.

Ursprünglicher Wunschkandidat des aktuellen Vierten der Premier League war Thomas Tuchel, der allerdings bereits an der Säbener Straße ante portas steht. Bereits am Freitag wird die Unterschrift von Ex-Chelsea und PSG-Coach Tuchel in München erwartet, der sein Debüt ausgerechnet gegen Ex-Klub Dortmund am 1. April feiern könnte.