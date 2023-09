× Neben diesem Riesen sieht Haaland wie ein Zwerg aus

Neben Basketball-Star Mamadou N'Diaye mutiert sogar Erling Braut Haaland zum Zwerg.

Mit einem Gardemaß von 1,94 Meter Körpergröße ist der Superstar von Champions League-Sieger Manchester City es gewöhnt der Allergrößte zu sein. Nicht aber, wenn es Basketball-Spieler in der Umkleidekabine zu Besuch ist. So geschehen beim Premier League-Spiel zwischen City und West Ham (3:1) in London. Denn neben dem 2,29 Meter großen Mamadou N'Diaye wirkt auch Erling Braut Haaland wie ein Zwerg. Geteiltes Leid ist halbes Leid: Auch Haalands Klubkollegen Ederson und Bernado Silva wirken auf dem Schnappschuss ungewohnt klein

N'Diaye verdient sein Geld als Profi-Basketballspieler, spielte zuletzt in Portugal und wurde über die sozialen Medien bekannt als er neben dem nur 1,59 Meter großen Formel-1-Fahrer Yuki Tsunoda posierte.