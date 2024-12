Neues Hammer-Gerücht um Erling Haaland

Der norwegische Superstar könnte schon im Sommer wechseln.

Manchester City steckt in einer Mega-Krise. In den vergangenen 12 Spielen setzte es für die Guardiola-Elf gleich 9 Niederlagen. Auch Superstar Erling Haaland war in den letzten Wochen ein Schatten seiner selbst – nun gibt es sogar Wechselgerüchte um den Norweger.

Wie die spanische „Sport“ berichtet, soll Haaland in Manchester zunehmend „müde“ und „nicht glücklich“ sein. Der 24-Jährige suche dem Bericht zufolge eine neue Herausforderung und könnte die Cityzens schon im Sommer Richtung Spanien verlassen.

Heißester Kandidat für eine Haaland-Verpflichtung soll dabei der FC Barcelona sein. Barca-Boss Laporta gilt als großer Fan des Norwegers, zudem könnte das gute Verhältnis zu Haalands Beraterin Rafaela Pimenta einen Wechsel ermöglichen. Allerdings plagen die Katalanen nach wie vor finanzielle Schwierigkeiten, ein Haaland-Wechsel ist dabei wohl nur äußerst schwer möglich. Der Marktwert des Norwegers liegt aktuell bei 200 Millionen Euro.