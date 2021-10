Notfall-Unterbrechung bei Spurs-Sieg

Die Premier-League-Partie der achten Runde zwischen Newcastle United gegen Tottenham Hotspur wurde in der 41. Minute wegen eines medizinischen Notfalls auf den Rängen unterbrochen. Laut Medienberichten erlitt ein Zuschauer auf der Tribüne eine Herzattacke. Schiedsrichter Marriner schickte beide Mannschaften daraufhin in die Kabinen.

Very scary scenes at St. James Park as a fan has reportedly gone into cardiac arrest.



Eric Dier demanded a defibrillator be rushed to the stands due to the medical emergency.



Sergio Reguillon initially got the referee's attention and ordered the match be stopped. pic.twitter.com/pssMQCVEzZ