Premier League steht vor spannendem Spieltag

Die 31. Runde der englischen Premier League steht ganz im Zeichen des andauernden Titelkampfes zwischen Arsenal und Manchester City. Auch am anderen Ende der Tabelle geht es eng zu.

Manchester City empfängt am Samstag um 18:30 das stark abstiegsbedrohte Leicester City, während Arsenal am Sonntag beim ebenfalls ums Überleben kämpfenden West Ham United gastiert. Die "Gunners" haben ein Spiel mehr ausgetragen als City und 6 Punkte Vorsprung. Ein direktes Duell steht noch an.

Die weiteren Partien sind:

Aston Villa-Newcastle United

FC Chelsea-Brighton & Hove Albion

FC Everton-FC Fulham

FC Southampton-Crystal Palace

Tottenham Hotspur-AFC Bournemouth

Wolverhampton Wanderers-Brentford

Manchester City-Leicester City

West Ham United-FC Arsenal

Nottingham Forest-Manchester United

Leeds United-FC Liverpool