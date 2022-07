Ronaldo bittet Manchester United um Freigabe

Laut der britischen Tageszeitung ''The Times'' hat Ronaldo bei seinem aktuellen Klub Manchester United um Freigabe gebeten.

Manchester. Seit einigen Wochen halten sich bereits Gerüchte um einen Wechsel von Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo (37). Sein Berater Jorge Mendes soll schon länger mit anderen Klubs sprechen. Jetzt werden die Transfer-Gerüchte weiter angeheizt, denn die britische "The Times" berichtet, dass Ronaldo bei seinem Verein Manchester United um eine Freigabe gebeten habe. Voraussetzung sei ein zufriedenstellendes Angebot, heißt es im Medienbericht weiter.

Damit bittet der portugiesische Superstar nach nur eine Saison nach seiner Rückkehr zu Manchester United (er spielte bereits von 2003 bis 2009 für die "Red Devils") den Verein wieder verlassen zu dürfen. Ronaldo will in der kommenden Saison unbedingt in die Champions League. Das Team von Trainer Erik ten Hag tritt in der kommenden Saison in der Europa League an. Den mit Platz sieben in der Meisterschaft hat Manchester United die Königsklasse verpasst.

Spekulationen um Ronaldos Zukunft

Laut "The Times", glaubt er selbst noch "drei oder vier Jahre" auf höchstem Niveau spielen zu können. Diese Zeit würde er gerne bei einem Verein verbringen, bei dem er Titel sammeln und auf höchstem Niveau spielen kann.

Zuletzt hatte es Gerüchte gegeben, dass FC Bayern München und FC Chelsea an dem Torjäger Interesse haben sollen.