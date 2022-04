Ronaldo entschuldigt sich für ''Ausraster''

Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo hat sich nach der 0:1-Niederlage seines Clubs Manchester United bei Everton bei einem Fan für einen "Ausraster" entschuldigt. Der 37-jährige Stürmer hatte, wie auf Fotos in den sozialen Medien zu sehen ist, einem Anhänger das Mobiltelefon aus der Hand geschlagen, als er aus Frust über die Pleite beim Abstiegskandidaten das Spielfeld im Goodison Park verließ.

Cristiano Ronaldo smashed someone's phone after losing to Everton, according to fans at the ground ????



(via @evertonhub) pic.twitter.com/a20z4Sg20F