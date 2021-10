Manchester United betrieb eine Woche nach dem 0:5-Debakel gegen Liverpool Wiedergutmachung mit einem 3:0 (1:0)-Auswärtssieg gegen Tottenham Hotspur und verbesserte sich mit 17 Punkten auf Platz fünf.

Angeführt von einem überragenden Cristiano Ronaldo, der ein Tor selbst erzielte und ein weiteres vorbereitete, gewinnt Manchester United bei den Tottenham Hotspur mit 3:0 (1:0). Die Red Devils zeigten ein ganz anders Gesicht als noch vor gut einer Woche bei der blamablen 0:5-Heimniederlage gegen den FC Liverpool.

Im Spiel erwischte United einen nervösen Beginn in die Partie. Man konnte den Spielern anmerken, dass ihnen das 0:5-Debakel gegen den FC Liverpool aus der Vorwoche noch in den Knochen sitzt.Heung-Min Son hatte in der 24. Minute die große Chance zur Führung für Tottenham, jagte einen Volley aus kurzer Distanz aber über das Tor. Besser machte es sein Teamkollege Christian Romero. Nach einer Ecke drückte der Innenverteidiger die Kugel aus kürzester Distanz über die Linie. Der Argentinier stand allerdings knapp im Abseits (28.).

Ronaldo mit Volley zur Führung

Bei United zeigte dieser Warnschuss Wirkung. Die Red Devils übernahmen immer mehr das Kommando und belohnten sich in der 39. Minute durch einen sehenswerten Treffer von Cristiano Ronaldo. Nach der Pause versuchte Tottenham den Ausgleich zu erzielen, spielte deutlich offensiver, blieb aber insgesamt zu harmlos. Besser machten es die Red Devils nach knapp einer Stunde. Erneut spielte United einen Konter schön aus. Fernandes eroberte den Ball, spielte zu Cristiano Ronaldo, der nach einem kurzen Haken sehenswert zu Edinson Cavani durchsteckte. Cavani blieb allein vor Hugo Lloris cool und verwandelte zum 2:0 (64.).

United verteidigte die Führung souverän und schloss einen erneut gut ausgespielten Konter durch Marcus Rashford zum entscheidenden 3:0 ab (86.).

Manchester United klettert somit auf den fünften Platz und liegt aktuell nur noch drei Punkte hinter dem Stadtrivalen Manchester City. Auf Spitzenreiter Chelsea sind es weiterhin acht Punkte. Tottenham rutscht auf den achten Platz ab.