Sechs Festnahmen nach FA-Cup-Derby

Am Sonntag kam es beim FA-Cup-Spiel zwischen West Bromwich Albion und den Wolverhampton Wanderers zu massiven Ausschreitungen. Nun hat die Polizei sechs Fußballfans zwischen 16 und 58 Jahren festgenommen.

Das teilte heute die West Midlands Police mit und kündigte weitere Verhaftungen an. Ein Mann wurde festgenommen, weil er eine Eckfahne als Waffe benutzt haben soll. Weitere Personen befinden sich wegen des mutmaßlichen Angriffs auf Polizeibeamte und wegen Landfriedensbruch in Gewahrsam. Laut Polizei handelt es sich bei den Festgenommenen um vier West-Brom-Fans und zwei Wolves-Anhänger. Alle wurden vorläufig auf Kaution freigelassen. Die Ermittlungen dauern an. Das Duell im West Broms Stadion war schon vor dem Anpfiff als Hochrisikospiel eingestuft worden, weil die Fangruppen verfeindet sind.

Während dem Black Country Derby kam es zu einer mehr als halbstündigen Unterbrechung. Unmittelbar nach der 2:0-Führung für die Wolves (78.) brachen auf den Rängen Tumulte aus und zahlreiche Fans stürmten den Platz. Ordner und Polizisten mit Schlagstöcken versuchten, die Situation unter Kontrolle zu bringen.