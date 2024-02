So will Glasner mit Crystal Palace durchstarten

Vor seinem Debüt als Crystal-Palace-Coach am Samstag daheim gegen Burnley verriet Oliver Gasner seinen offensiven Masterplan.

Bei seinem Antritts-Interview auf der Insel kam der neue Crystal-Palace-Coach schnell auf den Punkt: "Meine Philosophie ist sehr einfach: es geht darum, Tore zu erzielen. Weil deshalb haben wir alle begonnen, Fußball zu spielen, wie ich den Spielern sehr oft erkläre. Niemand geht als Kind auf den Platz, um zu verteidigen".

Richtungsweisendes Heimspiel am Samstag gegen Burnley

Die erste Bewährungsprobe mit Crystal Palace ist für Glasner das Heimspiel gegen Burnley am Samstag (16.00 Uhr/live Sky). Die "Eagles" befinden sich als 15. der Tabelle aktuell in Nöten, die Abstiegszone ist nur fünf Zähler entfernt. Der Oberösterreicher beobachtete die Mannschaft beim 1:1 bei Everton am Montagabend von der Tribüne aus. "Es ist das erste Mal in meiner Karriere, dass ich als Trainer mitten in der Saison übernehme. Es ist eine andere Situation, aber so ist es eben, und für mich ist am wichtigsten, das Beste rauszuholen", sagte Glasner.

Gesprächen mit der Clubführung habe es schon im Herbst gegeben, verriet der 49-Jährige. "Der Plan war eigentlich, im Sommer zu starten. Es kommt schneller als gedacht, aber es ändert nicht viel." Sein Vorgänger Roy Hodgson war Montag zurückgetreten, nachdem ihn auch gesundheitliche Probleme geplagt hatten.

Glasner hatte ein Engagement in der Premier League in der Vergangenheit als sein Wunschziel genannt. Über seine Erwartungen sagte er nun: "Es spielen wahrscheinlich die besten Spieler der Welt in der Premier League. Es gibt wahrscheinlich die besten Trainer der Welt hier, also sind die Mannschaften sehr gut vorbereitet. Das ist die Herausforderung, nach der wir alle suchen und die Herausforderung, nach der ich suche: mich zu verbessern und weiterzuentwickeln."

Begleitet wird Glasner beim nach dem im Rahmen der Weltausstellung 1851 errichteten Kristallpalast benannten Club von bekannten Weggefährten. Michael Angerschmid, Ronald Brunmayr und Emanuel Pogatetz sind seine Assistenten, Michael Berktold fungiert als Fitnesscoach. Über sein neues Team meinte Glasner: "Ich habe eine Mannschaft mit großartigem Charakter gesehen. Ich habe die Basics gesehen, auf die man unsere Philosophie aufbauen kann." Aktuell herrsche ob der fehlenden Erfolgserlebnisse ein Mangel an Vertrauen in die eigenen Stärken. "Aber ich bin überzeugt, dass wir unser Ziel erreichen werden."