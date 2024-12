Thomas Tuchel: 1. Auftritt als England-Trainer

Der erste Deutsche auf dem wichtigsten Trainerposten Englands kann den offiziellen Amtsantritt offenbar nicht mehr erwarten.

Der 51-jährige Ex-Bayern-Trainer wird seine Aufgaben als England-Teamchef drei Wochen früher antreten als geplant, berichten englische Medien. Tuchel reist zur Auslosung der WM-Qualifikationsgruppen nach Zürich, die am Freitag, 13. Dezember, stattfindet. England wird wie Österreich aus Topf 1 gezogen. Damit erspart sich Tuchel Hammer-Duelle mit Spanien oder Deutschland.

Tuchel entschuldigt sich für deutschen Pass

Gerade wegen seines Heimatlandes stand Tuchel in der englischen Presse in der Kritik. Tuchel trat den Anfeindungen humorvoll entgegen. "Es tut mir leid, ich habe nur einen deutschen Pass", sagte der 51-Jährige und fügte an: "Hoffentlich kann ich Sie überzeugen und Ihnen zeigen und beweisen, dass ich stolz bin, der Trainer Englands zu sein und alles für diesen Job gebe."

England verlor zwei EM-Endspiele in Folge

Tuchel war seit dem Sommer ohne Job, nachdem sein ursprünglich bis 2025 laufender Vertrag bei den Bayern aufgelöst wurde. In München arbeitete er bereits mit Englands Teamkapitän Harry Kane zusammen. England wartet seit der Heim-WM 1966 auf einen Titelgewinn. Zuletzt verloren die Three Lions das EURO-Finale 2024 gegen Spanien, drei Jahre zuvor scheiterte man ebenfalls im Endspiel im Elfmeterschießen an Italien.

Tuchel über WM-Titel: "Unser Traum in Amerika"

Bei seiner Vorstellung im Wembley-Stadion machte Tuchel klar, dass der WM-Titel 2026 das große Ziel seiner vertraglich zunächst auf 18 Monate begrenzten Zeit beim englischen Verband sei. Er werde alles tun, "um unseren Traum in Amerika wahr werden zu lassen". Tuchel soll Englands bald 60 Jahre andauernde Sehnsucht nach dem ersten großen Titel stillen.